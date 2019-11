Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.182,80 EUR +0,90% (25.11.2019, 08:35)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.175,00 EUR (22.11.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.293,67 USD (22.11.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (25.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Der Rücklauf ist erfolgt - ChartanalyseInfolge der letzten Besprechung der Aktien von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) an dieser Stelle am 7. Oktober übernahmen klar die Bullen das Ruder, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zügig habe der US-Technologietitel das Ziel bei 1.248 USD erreicht. Dort habe der Wert einige Tage konsolidiert, um die Aufwärtsbewegung im Anschluss bis auf 1.289 USD fortzusetzen. Nach einem ersten Fehlversuch hätten sich die Aktien Anfang dieses Monats auch über dem Widerstand bei 1.289 USD etabliert. Einzig das Projektionsziel bei 1.345 USD sei mit einem Hoch bei 1.335 USD bislang knapp verfehlt worden. In der Vorwoche hätten die Aktien konsolidiert und ein wichtiges Unterstützungsniveau erreicht.Ausblick: Formal könne die jüngste Schwäche als klassische Rücklaufbewegung an das Ausbruchsniveau bei 1.289 USD angesehen werden. Nun müssten die Käufer aber Flagge zeigen.Die Long-Szenarien: Um das Ausbruchssignal in diesem Monat über 1.289 USD aufrechtzuerhalten, müssten die Bullen den Wert bereits zu Beginn der Handelswoche stabilisieren. Dabei sollte die Marke von 1.289 USD verteidigt werden, zumindest auf Tagesschlusskursbasis. Gelinge dieser Kraftakt, dürften die Aktien zunächst das Zwischenhoch bei 1.335 USD als Kursziel anpeilen. Dort müsse man den Titel genau beobachten. Pralle er deutlich an der Marke von 1.335 USD ab, bestehe die Gefahr der Ausbildung eines Doppelhochs im Chart. Wichtig wäre daher eine möglichst dynamische Ausbruchsbewegung über 1.335 USD, um Kurspotenzial freizusetzen. Bei 1.380 USD liege in diesem Fall das nächste Projektionsziel. Mittelfristig seien sogar Kurse über 1.500 USD vorstellbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: