Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.078,99 EUR +0,20% (04.04.2019, 08:42)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.084,14 EUR (03.04.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.210,81 USD (03.04.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Nur noch eine Hürde zum Allzeithoch - ChartanalyseDie Verteidigung der Unterstützungszone bei 980,64 USD beendete bei den Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) Ende Dezember eine mehrwöchige Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Anschluss habe der Wert über eine zuvor unterschrittene, langfristige Aufwärtstrendlinie und die Hürde bei 1.095,46 USD angezogen. Erst am Widerstand bei 1.146,91 USD sei die Kaufwelle kurzfristig abgeebbt und in eine dreiecksförmige Korrektur übergegangen. Diese sei von den Bullen an der 1095,46 USD-Marke Ende Februar aufgefangen und eine weitere Aufwärtsbewegung gestartet worden, die zuletzt auch über das frühere Rekordhoch aus dem Januar 2018 bei 1.186,89 USD geführt habe. Ausgehend von einem neuen Jahreshoch bei 1.231.71 USD habe Ende März eine dynamische Korrektur eingesetzt, die jedoch von der Käuferseite in der letzten Woche abgebremst worden sei. Seither laufe der nächste Aufwärtsimpuls, der aktuell die Hürde bei 1.205,00 USD erreiche.Ausblick: Die Rally der Aktien von Alphabet könnte in den nächsten Wochen sogar bis an das Allzeithoch führen. Auf dem Weg zur Rekordmarke stelle sich den Bullen nur noch ein markanter Widerstand in den Weg.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 1.205,00 USD dürfte der Wert zügig bis an das Verlaufshoch bei 1.231,71 USD klettern. Werde die Marke ebenfalls überwunden, wäre die letzte starke Hürde beseitigt. Damit stünde eine Kaufwelle bis 1.253,64 USD und schließlich bis 1.273,89 USD auf der Agenda. Am derzeitigen Allzeithoch dürfte es zu einem heftigen Schlagabtausch kommen. Würden die Bullen diesen für sich entscheiden, könnten die Aktien auf Sicht der kommenden Wochen sogar bis 1.300 USD steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: