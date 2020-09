XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.366,40 EUR -1,06% (31.08.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.634,18 USD -0,62% (31.08.2020, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (01.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Mittlerweile sei auch der Alphabet-Aktie der Sprung auf ein neues Rekordlevel gelungen (1.659 USD). Damit habe der Technologietitel den Rückschlag vom Frühjahr endgültig vergessen gemacht. Durch die charttechnische Brille betrachtet, könne die Kursentwicklung der letzten Monate sogar als sog. "V-Muster" interpretiert werden. Neben dem neuen Rekordstand sorge also auch das beschriebene Kursmuster für eine Trendbestätigung.Die Rally der letzten Monate sei also absolut intakt, zumal auch die trendfolgenden Indikatoren RSL und MACD "grünes Licht" signalisieren würden. Im "uncharted territory" würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen der Korrektur von Februar/März bei 1.730 USD bzw. 1.853 USD die nächsten Anlaufziele definieren. Langfristig lasse sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts sogar ein Kursziel im Bereich von 2.000 USD ableiten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf Investoren einige wichtige Orientierungspunkte. So diene das alte Allzeithoch bei 1.532USD fortan als erste Unterstützung.Als strategische Absicherung bietet sich aber vor allem das Tief von Ende Juli (1.454 USD) an, da bei dessen Rebreak auch der alte Rekordstand nachhaltig unterschritten wäre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 01.09.2020)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.364,00 EUR -0,54% (01.09.2020, 09:02)