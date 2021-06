Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Auch in Indien solle die neue Mobilfunktechnologie 5G Einzug halten. Für diese Aufgabe hätten sich nun zwei Riesen zusammengeschlossen: Google und Reliance Jio. Und es sei nicht die einzige Ankündigung der beiden Tech-Giganten.Indien sei kaum vergleichbar mit westlichen Mobilfunkmärkten. Denn mit geschätzten 760 Mio. Smartphone-Nutzern sei der Subkontinent nicht nur ein riesiger Markt, sondern auch technologisch deutlich hinterher, da rund 300 Mio. Inder noch immer das 2G-Netzwerk nutzen würden. Für Google und den Telekommunikationskonzern Reliance Jio biete dies eine große Chance. Gemeinsam wollten sie daher nicht nur den 5G Ausbau vorantreiben, sondern auch ein "ultra-günstiges 4G-Smartphone" auf den Markt bringen.Künftig solle auf der Google Cloud das komplette Angebot rund um das 5G-Netzwerk von Reliance Jio laufen und gemeinsam neue Lösungen für unterschiedliche Industrien entwickelt werden. Außerdem setze auch die Mutter Reliance Industries, Indiens größter Mischkonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 160 Mrd. USD, auf die Cloud-Infrastruktur von Google.Das günstige Smartphone namens JioPhone Next werde mit einem optimierten Android-OS auf den Markt kommen. Ein Preis oder Details zur Hardware seien nicht genannt worden. Das JioPhone solle allerdings die üblichen Funktionen ermöglichen und mit einer qualitativ hochwertigen HDR-Kamera ausgestattet werden.Der noch an in den Digitalisierungs-Kinderschuhen steckende indische Markt sei hochattraktiv und Google habe sich mit Reliance den dicksten Fisch für seine Cloud geangelt. Gute Nachrichten für Alphabet-Anleger, denn insbesondere in der Cloud werde die Wachstumsgeschichte des Tech-Riesen fortgeschrieben. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: