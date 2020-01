Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.YouTube und Google Cloud würden sich immer stärker auf Videospiele konzentrieren und daher näher an den Gaming-Konzern Activision Blizzard rücken. Was entstehe, sei jedoch keine erbitterte Konkurrenz - sondern eine lukrative Partnerschaft.Zwischen Alphabet und Activision Blizzard sei am Freitag eine strategische Partnerschaft geschlossen worden, die den Suchmaschinen-Giganten in zwei Gebieten näher an den lukrativen Gaming-Markt rücken lasse.Zum einen erhalte YouTube die Streaming-Lizenz für die neue "Call of Duty League" und die bereits lange bestehende "Overwatch League". Die "Overwatch League" sei in den vergangenen zwei Jahren von der zu Amazon gehörenden Games-Live-Streaming-Plattform Twitch.tv für 90 Millionen Dollar übertragen worden.Mit mehr als 200 Millionen Spielern täglich, die mehr als 50 Milliarden Stunden an Gaming-Videos im Jahr schauen würden, sei es im Interesse Googles den eigenen Content mit den besten Inhalten zu verbessern."Wir haben in den vergangenen Jahren bereits eng mit Activision Blizzard zusammengearbeitet, um Mobile-Spiele zu analysieren und zu verbessern", habe Sunil Rayan, Gaming-Chef bei Google Cloud, gesagt. "Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu einem der bedeutendsten Spieleentwickler der Welt jetzt ausbauen dürfen."Tatsächlich sei Activision Blizzard mit seinen 316 Millionen monatlich aktiven Spielern ein Riese der Gaming-Branche.2020 werde Google dank des Deals wohl ein noch größeres Stück des 120 Milliarden Dollar schweren Gaming-Marktes für sich gewinnen. Für Activision Blizzard zeige die Partnerschaft, dass ihr E-Sports-Engagement für Investoren auch weiterhin einiges an Wert besitze."Der Aktionär" hat sowohl die Aktie von Alphabet als auch die von Activision Blizzard auf der Empfehlungsliste. Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.01.2020)