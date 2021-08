Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.448,50 EUR -0,10% (31.08.2021, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.448,50 EUR -0,59% (31.08.2021, 13:39)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.891,81 USD +0,41% (30.08.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google werde in den kommenden Jahren 1 Mrd. Euro in den Bau von zwei neuen Rechenzentren in Hanau und im Großraum Berlin sowie in den Ausbau erneuerbarer Energie in Deutschland investieren. Das habe der US-Internetkonzern am Dienstag in Berlin angekündigt. Der Investitionsplan reiche bis ins Jahr 2030.Mit der Cloud-Anlage in Hanau passe Google die Frankfurter Cloud-Region an die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland an. Parallel dazu werde Google eine neue Cloud-Region Berlin-Brandenburg einrichten. Der genaue Standort der Server sei nicht mitgeteilt worden.Die verschiedenen Cloud-Regionen würden v.a. dem Zweck dienen, mit den eigenen Dienstleistungen räumlich näher an die Kundschaft zu rücken. Dadurch würden sich beispielsweise Datenlaufzeiten (Latenz) im Vergleich zu einer transatlantischen Datenverbindung erheblich reduzieren. Für die Kunden gebe es allerdings auch rechtliche und regulatorische Gründe, besser auf Cloud-Rechnern zu arbeiten, die in Deutschland stünden, statt Anlangen in den USA zu verwenden.Ein erheblicher Teil des Google-Investments fließe in die Produktion erneuerbarer Energie in Deutschland, denn die Rechenzentren seien auch riesige Stromverbraucher. Seit 2017 gleiche Google bereits seinen weltweiten jährlichen Stromverbrauch durch den Einkauf von Öko-Strom aus. Google habe nun angekündigt, dass der lokale Energiepartner Engie Deutschland aus Köln in den kommenden Jahren mehr als 140 Megawatt (MW) an Solar- und Windenergie in das deutsche Netz einspeisen werde. Dazu würden eine neue 39-MW-Photovoltaikanlage und die Erhaltung von 22 Windparks gehören. Damit solle sichergestellt werden, dass "ab 2022 zu jeder Stunde rund 80% der an die Google-Infrastruktur gelieferten Energie aus CO2-freien Quellen stamme.Die Cloud-Investition in Deutschland mache gleich in doppelter Hinsicht Sinn. Zum einen baue der US-Konzern seine Cloud-Kapazitäten in der wichtigsten Wirtschaftsregion Europas massiv aus und werde damit der steigenden Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten gerecht. Zum anderen vermeide Google damit mögliche Datenschutzprobleme, die durch Speicherung von Kundendaten außerhalb Deutschlands entstehen könnten. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link