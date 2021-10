Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Anleger hätten die Alphabet-Aktien am Mittwoch nach den Quartalszahlen auf eine Rekordrally geschickt. Der Handelsauftakt sei zunächst noch verhalten ausgefallen, dann aber hätten die beiden Aktiengattungen des Google-Mutterkonzerns zu einem Höhenflug in Richtung der 3.000-Dollar-Marken angesetzt. Zuletzt habe das Kursplus der A- und C-Aktien ( ISIN US02079K1079 WKN A14Y6H ) jeweils 6,6 Prozent betragen. Die bisherigen Bestmarken seien zuvor fast zwei Monate alt gewesen.Durch den Kurssprung schicke sich der Suchmaschinenkonzern am Mittwoch an, wieder in die Gruppe der US-Tech-Giganten mit einer Marktbewertung von mehr als zwei Billionen US-Dollar aufzusteigen. Zuletzt habe der Gesamtwert des Konzerns nur denkbar knapp darunter gelegen. In der Rangliste liege derzeit Apple ganz vorne mit fast 2,6 Billionen vor Microsoft mit 2,4 Billionen. Der Softwarekonzern versuche neuerdings, die Spitzenposition des iPhone-Konzerns anzugreifen.Alphabet habe im vergangenen Quartal mit einem Gewinnsprung weiter enorm von der Digitalisierungsbewegung profitiert, die in der Corona-Pandemie zusätzlichen Schub erhalten habe. "Ein weiteres starkes Werbequartal mit kaum einem Kratzer", habe Jefferies-Analyst Brent Thill am Mittwoch ein schnelles Fazit gezogen. Angesichts einer breit basierten Stärke der Google-Mutter auf ihren jeweiligen Märkten hätten fast alle Geschäftsbereiche die Erwartungen übertroffen.In den Augen von Eric Sheridan von Goldman Sachs habe das dritte Quartal die führende Rolle von Alphabet im Bereich Künstlicher Intelligenz unterstrichen. Er habe den Quartalszahlen zwar auch einige schattige Aspekte wie etwa das Cloud-Wachstum attestiert. Diese seien am Mittwoch anfangs noch für eine nur zögerliche Eröffnung der Aktien verantwortlich gemacht worden, dann aber habe sich unter den Anlegern mehr und mehr der Optimismus durchgesetzt. NASDAQ 100 outperformen könne. Für weiteres Kurspotenzial bei der Alphabet-Aktie spreche neben den attraktiven Zukunftsgeschäften wie der Cloud oder dem autonomen Auto auch die günstige Bewertung. Denn mit einem 22er KGV von 26 und einem 22er KUV von 6,3 bleibe das Papier attraktiv. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie von Alphabet auch die 3.000-Dollar-Marke knacken werde. Die vorläufige neue Rekordmarke wurde heute knapp darunter bei 2.973,00 Dollar gesetzt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie