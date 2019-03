Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Google sei von der EU-Wettbewerbskommission erneut zu einer Milliardenstrafe verdonnert worden. Dieses Mal seien es 1,49 Milliarden Euro dafür, dass die Alphabet-Tochter die Art und Weise beschränkte wie Werbung von Konkurrenten auf Webseiten geschaltet werde. Der Rally der Aktie tue dies jedoch keinen Abbruch.Die Entscheidung der Kommission sei am Mittwoch gefällt worden und sei die dritte Strafe gegen Google seit 2017. Insgesamt belaufe sich die Summe aller Strafen mittlerweile auf 7,67 Milliarden Euro.Die aktuelle Strafe von 1,49 Milliarden Euro (1,7 Milliarden Dollar) richte sich gegen eine Geschäftspraktik von Google, welche die Marktmacht der Suchmaschine ausgenutzt habe, um den Markt von Suchmaschinenanzeigen auf Drittseiten zu unterbinden. Denn nicht nur Google sondern auch Reise- oder Vergleichsportale hätten eine integrierte Suchfunktion, die im Falle einer Suche auch gleich die dazu passende Werbung schalte.Durch Vertragsklauseln habe der Gigant versucht, diesen Nischenmarkt zu ersticken. So sei es beispielsweise den Webseiten-Betreibern verboten worden, Werbeanzeigen bei anderen Vermittlern zu kaufen. Vertragsklauseln, denen man sich habe unterwerfen müssen, wenn man nicht den wichtigsten aller Lieferanten für Besucher-Traffic habe verlieren wollen.Gehe Google gegen die Milliardenstrafe nicht in Berufung, müssten Anleger in diesem Fall keine weiteren Strafen befürchten. Es würden die Probleme mit Local Search und Reiseangeboten auf Google Maps sowie den Vorschau-Ausschnitten auf der Google-Seite nach einer Suche, dem sogenannten Scraping, bleiben.Es könnte also durchaus zu weiteren Milliardenstrafen kommen. Diese dürften jedoch angesichts der niedrigen Steuerlast und hohen Gewinne, die Google in Europa genieße, kaum ins Gewicht fallen. Entsprechend unbeeindruckt gewesen sei die Reaktion des Marktes auf die Geldstrafe. Die Alphabet-Aktie habe um knapp 2% zugelegt und damit etwa 17 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung - das 10fache der Milliardenstrafe.Ein Ende der langen EU-Ermittlungen sei absehbar und die Regulierungsrisiken in den USA seien als gering zu bewerten. Auch die geforderte Zerschlagung des Konzerns sei aktuell kein wahrscheinliches Szenario.Der Aufwärtstrend der Alphabet-Aktie hält unverändert an - Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)