Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.390,00 EUR +0,80% (13.04.2022, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.406,50 EUR -0,04% (12.04.2022)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.567,49 USD -1,10% (12.04.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (13.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Das Doppeltief wackelt - ChartanalyseSah es Anfang April noch danach aus, als könnte die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) über 2'850 USD ausbrechen, hat sich das Chartbild in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich eingetrübt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Kurse in einer Serie von fünf negativen Sitzungen unter das Oktober-Tief bei 2.623 USD bis an die untere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals gedrückt worden. Auch gestern habe die Aktie keinen Boden gut machen können, denn aus dem anfänglichen Plus von 2,0% - der Eröffnungskurs habe gleichzeitig das Tageshoch gebildet - sei bis zur Schlussglocke ein deutliches Minus von 1,1% geworden. Dabei sei es im Tief bis auf 2.552 USD hinunter gegangen, womit die Kurse aus dem Trendkanal nach unten herausgefallen seien.Ausblick: Zweimal habe die Aktie im Januar und Februar die 2.500er Marke erfolgreich auf den Prüfstand gestellt. Durch die neue Abwärtsdynamik, die im laufenden Monat bereits für ein Minus von rund 8,1% gesorgt habe, komme das dabei ausgebildete Doppeltief jedoch ins Wanken.Das Long-Szenario: Für einen ersten Stabilisierungsversuch sollten sich die Kurse nun zurück in den Trendkanal schieben und die Februar-Abwärtstrendgerade auf dem Niveau des Tageshochs vom Montag (2.659 USD) zurückerobern. Direkt im Anschluss müsste dann mit einem Anstieg bis 2.680 USD das Gap vom Wochenauftakt geschlossen werden, bevor ein Hochlauf bis 2.700 USD möglich werden könnte. Etwas aufhellen würde sich das Chartbild aber erst oberhalb der Volumenspitze im Bereich von 2.730/2.740 USD, die im Augenblick durch die 50-Tage-Linie verstärkt werde. Gelinge dort der Break, könnte sich Platz für einen Anstieg bis zum GD200 eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: