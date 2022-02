Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Alphabets KI-Tochter DeepMind habe wieder für Furore in der Wissenschaft gesorgt. Das Unternehmen habe nach der Vorhersage der Proteinstruktur Ende 2020 seine KI-Algorithmen erneut auf ein komplexes Problem anwenden können. Diesmal gehe es um die Plasmasteuerung in einem Fusionsreaktor.Die Kernfusion gelte unter Forschern als der heilige Gral der Energieerzeugung. Laufe sie einmal, könne sie nahezu unendlich saubere Energie ohne schädliche Emissionen erzeugen. Daher würden die Wissenschaftler seit Jahren an der Erschließung der Kernfusion arbeiten, die unter anderem zur Lösung des weltweiten Klimaproblems beitragen solle.Das Problem: Zur Energiegewinnung müsse das bei der Fusion entstehende Plasma in einem Kernreaktor lange genug zusammengehalten und mithilfe flexibel formbarer Magnetfelder, die das Berühren des ultraheißen Plasmas mit dem Reaktorgefäß verhindern würden, gesteuert werden. Die Steuerung sei jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden - das Magnetfeld müsse stetig überwacht und verändert werden.Nun habe DeepMind seine KI darauf trainiert, die Plasma-Steuerung im Kernreaktor zu übernehmen. Das Experiment sei in einem echten Kernfusionsreaktor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne erfolgreich durchgeführt worden. Die Steuerung durch die KI von DeepMind sei dabei nicht nur schneller als die normalerweise zum Einsatz kommenden PID-Controller, sondern auch sehr viel effizienter und flexibler gewesen."Das ist eine unglaublich leistungsfähige Methode. Es ist ein wichtiger erster Schritt in eine sehr spannende Richtung", habe Jonathan Citrin vom Dutch Institute for Fundamental Energy Research gesagt.Die Aktie des US-Konzerns bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie¬rauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.