Börsenplätze Alphabet-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.089,40 EUR +0,22% (11.03.2020, 13:37)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.089,40 EUR -3,42% (11.03.2020, 13:51)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.275,85 USD +4,94% (10.03.2020)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Das Coronavirus ändere alles, selbst Googles Umgang mit seinem Suchalgorithmus. Um den Kampf gegen die Ausbreitung von Falschinformationen zu unterstützen, verzichte die Google-Mutter Alphabet sogar auf Umsatz: NGOs und Gesundheitsorganisationen würden kostenlose Werbeplätze kriegen. In den vergangenen Tagen habe der Alphabet-Kurs eine wichtige Unterstützung gerissen und sei unter die 200-Tage-Linie gefallen. Die Aktie notiere vor US-Handelsstart gute zwei Prozent im Minus.Bisher hätten sich die großen Social Media-Konzerne Facebook, Twitter und Alphabet (mit YouTube) immun gegen Forderungen gezeigt, Hasskommentare, "Fake-News" und Verschwörungstheorien in den Suchergebnissen abzustrafen oder gar zu entfernen - was bei Impfgegnern, Wahlmanipulation oder Rassismus nicht passiere.Durch das Coronavirus habe sich das aber geändert. Suche man bei Google zum Beispiel nach "Coronavirus", werde einem ein auffälliger Warnhinweis angezeigt. Darunter seriöse Nachrichtenquellen und Hilfsangebote von offiziellen Stellen. Diese würden bevorzugt bei YouTube kostenfreie Werbeplätze vor den Videos erhalten. Bei YouTube würden problematische und falsche Inhalte verbreitende Videos entfernt.Auch Facebook, Twitter und Pinterest hätten ähnliche Maßnahmen ergriffen. Speziell Twitter falle mit ungewohnter Konsequenz auf.Der Mikrobloggingdienst habe eine neue interne Regel zur Kennzeichnung manipulierter und trügerischer Inhalte beschlossen - und entgegen bisherigen Erfahrungen (wie dem halbherzigen Löschen von rassistischen Tweets) prompt umgesetzt. Ein von US-Präsident Donald Trump geteilter Tweet mit einem Video über Joe Biden sei als manipuliert gekennzeichnet worden.Der Konzern sei aber weiterhin auf Wachstumskurs und baue insbesondere sein globales Cloud-Geschäft stark aus.Anleger beobachten die Alphabet-Aktie auf ihrer Watchlist und warten auf den richtigen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link