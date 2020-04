XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.139,00 EUR +0,23% (15.04.2020, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.139,20 EUR -0,84% (15.04.2020, 16:39)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.241,44 USD -1,88% (15.04.2020, 16:25)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (15.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Krise mache spendabel. Nachdem Google Werbeplätze an Gesundheitsorganisationen verschenkt habe, sei nun auch der eigene Cloud-Gaming-Service Stadia in 14 Ländern zwei Monate kostenlos nutzbar. Viele Gamer würden aufgrund der Lockdowns zuhause sitzen und würden nun die Chance bekommen, den Service zu testen. Langfristig wolle sich Alphabet damit ein Stück vom Cloud-Gaming-Wachstumsmarkt sichern.Cloud-Gaming sei die Zukunft und immer mehr Angebote (u.a. Nvidias GeForce Now, Sony Playstation Now oder Microsofts xCloud) würden wie Pilze aus dem Boden sprießen. Der Cloud-Gaming-Markt solle von 300 Millionen Dollar 2019 jährlich bis zu 50 Prozent auf gut drei Milliarden Dollar bis spätestens 2024 wachsen.Deswegen gehe Google in die Offensive und stelle mitten in der Coronakrise seinen im letzten November gestarteten Cloud-Gaming-Service auch hierzulande für zwei Monate kostenlos zur Verfügung. Eigentlich schlage der Dienst mit zehn Euro pro Monat zu Buche. Eine kostenlose Basis-Version sei aber noch für dieses Jahr geplant.Um Google Stadia für die Gamer über die Schnuppermonate hinaus langfristig attraktiv zu machen, entwickle Alphabet in eigenen Studios aktuell 450 Exklusivspiele, die dann auf TV, Smartphone oder PC gespielt werden könnten. Damit mache der Tech-Gigant Game-Entwicklern wie Activision Blizzard oder Take-Two direkt Konkurrenz und werde unabhängiger.Für den AKTIONÄR bleibe Alphabet ein absolutes Basisinvestment. Engagierte Anleger sollten dabei bleiben. Anleger an der Seitenlinie können zuschlagen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 770 Euro. (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: