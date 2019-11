Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.164,80 EUR -0,17% (06.11.2019, 17:16)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.164,80 EUR -0,60% (06.11.2019, 16:50)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.287,72 USD -0,29% (06.11.2019, 17:04)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Trotz eher gemischter Zahlen sei es der Alphabet-Aktie diese Woche gelungen, auf ein neues Allzeithoch bei 1.299,20 US-Dollar zu klettern. Damit sei der Aufwärtstrend voll intakt. Könne die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen jetzt fortgesetzt werden? Die Analysten seien jedenfalls weiterhin überwiegend bullish.Analyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets habe die Einstufung am Freitag auf "kaufen" mit einem Kursziel von 1.500 US-Dollar belassen. Dabei habe er positiv die geplante Übernahme des Fitnessarmband-Pioniers Fitbit hervorgehoben. Dies sei ein logischer Schritt und würde Synergien bei beiden Unternehmen hervorrufen.Der Google-Konzern habe vergangene Woche die Katze aus dem Sack gelassen und seine Übernahmeofferte für Fitbit platziert. Mahaney habe allerdings auch betont, dass man der Übernahme nicht allzu viel Beachtung schenken sollte. Fakt sei nämlich: Alphabet ziehe damit nur seinen Konkurrenten Apple und Samsung nach, um auch den rasant wachsenden Markt der so genannten Wearables abzudecken."Der Aktionär" empfiehlt Anlegern an Bord zu bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Alphabet-Aktie. Die langfristigen Wachstumsaussichten würden stimmen und der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: