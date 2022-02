Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.683,00 EUR +9,80% (02.02.2022, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.681,50 EUR +11,01% (02.02.2022, 13:59)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.752,88 USD +1,73% (01.02.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.02.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Die Aktie steigt vorbörslich um 10% nach beeindruckenden Zahlen - AktiennewsDie Aktie von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) zog vorbörslich stark an, nachdem der Tech-Gigant beeindruckende Quartalsergebnisse veröffentlicht und einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 in Form einer einmaligen Sonderdividende angekündigt hatte, um eine größere Gruppe von Kleinanlegern anzulocken, so die Experten von XTB.Alphabets Gesamtquartalsumsatz sei um 32% auf 75,33 Mrd. Dollar gestiegen und habe damit die Analystenschätzungen von 72,17 Mrd. Dollar übertroffen. Gewinn je Aktie: 30,69 Dollar gegenüber 27,34 Dollar erwartet, 37,6% mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Werbeeinnahmen in den Bereichen Suchmaschine, Webpartnerschaften und YouTube seien im vierten Quartal um 32,6% auf 61,24 Mrd. Dollar gestiegen. Das Cloud-Geschäft habe ein Umsatzwachstum von 45% auf 5,5 Mrd. Dollar verzeichnet und damit über den Schätzungen von 5,4 Mrd. Dollar gelegen, obwohl es 890 Mio. Dollar verloren habe. Das Cloud-Verkaufspersonal des Unternehmens habe sich seit 2019 mehr als verdreifacht, hätten Führungskräfte am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt.Die Verkäufe von Google Pixel-Smartphones hätten trotz Lieferengpässen einen neuen Rekord erreicht. Das Segment "Other Bets" des Unternehmens, zu dem auch das selbstfahrende Auto Waymo gehöre, habe ebenfalls einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr auf 181 Millionen Dollar und einen Verlust von fast 1,8 Milliarden Dollar verzeichnet.Die Gesamtkosten seien im Jahr 2021 um 27% auf 178,9 Mrd. Dollar gestiegen, da das Unternehmen begonnen habe, das Einstellungs- und Bautempo von vor der Pandemie wieder aufzunehmen.Die zahlreichen Klagen, in denen Google wettbewerbswidriges Verhalten auf dem Werbemarkt und in den mobilen App-Stores vorgeworfen werde, würden weiterhin eine der größten Herausforderungen für das Unternehmen darstellen. Google plane, seine Bemühungen um eine Senkung der Gebühren für Google Play zu verstärken, um die Einnahmen zu verbessern. (News vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie