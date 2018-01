Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.115,56 USD +0,47% (08.01.2018, 19:24)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (08.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Knapp die Hälfte der Gewinne des Internetkonzerns würden auf den US-amerikanischen Markt entfallen. Die anstehende US-Steuerreform biete deshalb ein gewaltiges Einsparpotenzial. Dies dürfte den Aktienkurs des US-Konzerns in den kommenden Monaten beflügeln. Die Alphabet-Aktie habe indes seit Monaten einen tollen Lauf. Der jüngste Ausbruch nach oben aus einer kleinen Konsolidierung spreche für die Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2018)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:935,00 EUR +1,19% (08.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:932,25 EUR +1,14% (08.01.2018, 19:20)