Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

855,36 EUR -2,73% (24.04.2018, 16:11)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.045,15 USD -2,67% (24.04.2018, 16:11)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktie: Steuer-Schlupflöcher noch hoch im Kurs - AktienanalyseGeringere Steuern und zugleich sprudelnde Werbeeinnahmen brachten Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) im ersten Quartal einen Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von gut 73 Prozent bzw. 9,4 Milliarden US-Dollar ein. Doch es ist nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick aussieht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die gesamten Erlöse des Internetkonzerns seien um 26 Prozent auf 31,1 Milliarden US-Dollar geklettert. Der Großteil davon sei wie gewohnt auf Googles Werbekunden entfallen. Der restliche Umsatz der Alphabet-Tochter, zu der neuerdings auch wieder die zuvor als Schwestergesellschaft agierende Smart-Home-Firma Nest gehöre, habe sogar um 36 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar zugelegt. Auch die Video-Plattform YouTube sei kräftig gewachsen. Sonstige Geschäfte hätten nur einen Bruchteil ausgemacht, die unter der Bezeichnung "andere Wetten" geführten Bereiche hätten ihre Erlöse von 132 Millionen auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert, seien damit aber kaum in die Gesamtberechnung eingegangen. Die Roboterwagen-Entwickler Waymo hätten ihren Quartalsverlust hingegen von 703 Millionen auf 571 Millionen US-Dollar verringert. Der operative Gewinn sei damit von 6,6 Milliarden auf 7,0 Milliarden US-Dollar gewachsen.Die Trump-Regierung habe die Unternehmenssteuern in den USA zu Jahresbeginn von 35 auf 21 Prozent gesenkt, dank etlicher Schlupflöcher und Sonderregeln würden einige Konzerne unterm Strich jedoch noch deutlich weniger zahlen. Die effektive Steuerquote des Alphabet-Konzerns habe im Jahresvergleich von 20 auf lediglich 11 Prozent verringert. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Anleger seien jedoch zunächst unentschlossen gewesen. Erst sei das Wertpapier nachbörslich angestiegen, dann aber seien die Notierungen wieder zurückgekommen, zuletzt habe die Aktie kaum verändert tendiert. Die Daten-Affäre von Facebook habe offenbar aber keine Spuren in der Bilanz hinterlassen - noch nicht zumindest!Betrachte man das Chartbild der Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn, grenze ein untergeordneter Abwärtstrend das Kursgeschehen auf der Oberseite ein, auf der Unterseite hüpfe die Aktie auf der Horizontalunterstützung von grob 1.000 US-Dollar. Aktuell notiere das Wertpapier im mittleren Bereich und könnte bei entsprechender Nachfrage zur oberen Trendkanalbegrenzung um 1.150 US-Dollar zulegen. Erst darüber wird ein Ausbruch sowie Kursanstieg an die Jahreshochs von 1.198 US-Dollar wahrscheinlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.04.2018)Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:854,01 EUR -3,65% (24.04.2018, 15:56)