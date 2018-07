Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.016,43 EUR +1,56% (12.07.2018, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.020,37 EUR +1,33% (12.07.2018, 16:36)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 1.188,82 +1,48% (12.07.2018, 16:22)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (12.07.2018/ac/a/n)



Wing, das Liefer-Drohnen konzipiere, und Loon, das mittels gasgefüllten Ballons Internet in ländliche Gegenden bringe, würden aus der Forschungsabteilung X herausgenommen und zu einem eigenständigen Unternehmen unter der Sparte "Other Bets". In dieser Sparte würden sich schon die Selbstfahrer-Tocher Waymo oder das Biotech-Startup Calico finden.Nur wenig dringe aus der Alphabet-Tochter X in die Öffentlichkeit. Nur eines sei bekannt. Die Forschungsausgaben seien hoch - die Verluste noch höher. Doch auch bei den eigenständigen Unternehmen handle es sich wahrlich noch nicht um wirtschaftlich arbeitende Firmen. 2017 habe der operative Verlust in der Sparte "Other Bets" 3,6 Mrd. USD betragen.Investoren würden sich gerne mehr Einblick in die einzelnen Firmen und Forschungsprojekte wünschen, denn was treibe die Kurse mehr als eine technologische Zukunftsfantasie. Der interne Spin-off von Loon und Wing zeige den Anlegern, dass neben Nest, Verily, Calico, Waymo, Deep Mind zwei eine weitere Alphabet-Töchter das Potenzial besitzen würden, zukünftig zu den Gesamterlösen beizutragen.