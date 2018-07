Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.033,80 EUR +0,17% (23.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.030,46 EUR +0,87% (23.07.2018, 19:48)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.203,81 USD +0,49% (23.07.2018, 19:37)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (23.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Heute Abend bringt der Internetkonzern Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) Daten zum abgelaufenen Quartal heraus und dürfte vermutlich wieder hervorragende Zahlen präsentieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Darüber hinaus notiere der Wert nicht sehr weit weg von seinen Rekordhochs und könnte diese bei anhaltender Nachfrage durchaus übertreffenOhnehin stelle der Kursverlauf der Alphabet-Aktie seit vielen Jahren eine ungeahnte Erfolgsgeschichte dar, die das Wertpapier auf ein Verlaufshoch von 1.221,59 US-Dollar vergangene Handelswoche aufwärts gedrückt habe. In der ersten Jahreshälfte habe der Wert zwischen grob 1.000 und 1.221 US-Dollar in einem regelkonformen abwärts gerichteten Trendkanal seinen vorherigen Kursanstieg auskonsolidiert, habe aber bereits im Juni darüber ausbrechen und auf frische Rekordhochs zulegen können. Seit vier Tagen laufe eine kleine untergeordnete Konsolidierungswelle ab, die sich möglicherweise noch als bullische Flagge entpuppen tue und weiteres Kurspotenzial freisetze. Alles in allem würden aber die Quartalszahlen über den weiteren Werdegang des Wertpapiers entscheiden!Ausgehend von einer starken Quartalsbilanz könnte die Aktie oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 1.221 US-Dollar direkt in den Bereich von 1.250 US-Dollar zulegen und die Herzen der Käufer weiter erfreuen. Nach Ausbruch aus der zurückliegenden Konsolidierungsphase könne sogar Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 1.310 US-Dollar abgeleitet und über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden.