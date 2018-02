Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.046,27 USD +3,83% (09.02.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (11.02.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Alphabet sei viel mehr als nur eine Suchmaschine. Das Potenzial des US-Internetkonzerns sei gigantisch. Grenzen seien praktisch keine gesetzt. Könne Alphabet die vielversprechenden Voraussetzungen durch seine bisherigen Angebote nutzen, stehe dem Eintritt in mehrere neue Milliardenmärkte nichts im Weg. Der Weg zur Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar sei vorgezeichnet. Anleger sollten sich ein Paar Stücke des Basisinvestments ins Depot legen. Auf Sicht von einem Jahr laute unser Kursziel 1.150 Euro, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:837,50 EUR -1,73% (09.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:852,345 EUR +3,71% (09.02.2018, 22:25)