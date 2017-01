Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.







Toronto (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Daniel Salmon von BMO Capital Markets:Der Aktienanalyst Daniel Salmon vom Investmenthaus BMO Capital Markets erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Laut einem Blog-Eintrag habe Google Änderungen bei der Werbung auf der Plattform YouTube angekündigt. Informationen über die Aktivität der Nutzer in Verbindung mit ihren Google-Konten (demographische Informationen und Suchanfragen) könnten zur Beeinflussung der Werbung eingesetzt werden. Dies sei bislang nicht der Fall gewesen. Durch die Änderungen rechnen die Analysten von BMO Capital Markets mit einer deutlich steigenden Profitabilität.Auf Grund der Verbesserung des Ad-Targetings erhöhen die Analysten von BMO Capital Markets die Bewertungsmultiple im Modell.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest und setzen das Kursziel von 960,00 auf 1.000,00 USD herauf.