Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.400,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 30.01.2018 1.375,00 Buy B. Riley FBR - 30.01.2018 1.250,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 29.01.2018 1.215,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.01.2018 1.250,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 25.01.2018 1.100,00 Hold Morningstar Ali Mogharabi 19.01.2018 1.150,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 17.01.2018 1.300,00 Overweight Piper Jaffray Samuel Kemp 12.01.2018 1.210,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 01.12.2017 1.260,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 28.11.2017 1.110,00 Halten Independent Research Markus Friebel 02.11.2017 1.225,00 Buy Jefferies & Co Brent Thill 30.10.2017 1.180,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 30.10.2017 1.200,00 Buy Citigroup Mark May 30.10.2017 1.175,00 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 27.10.2017 1.200,00 Kaufen JMP Securities - 27.10.2017 1.250,00 Kaufen Atlantic Equities - 27.10.2017 1.270,00 Kaufen Cantor Fitzgerald - 27.10.2017 1.260,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 27.10.2017 1.275,00 Kaufen Wells Fargo Peter Stabler 27.10.2017 1.150,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 27.10.2017 1.320,00 Buy Société Générale Christophe Cherblanc 27.10.2017 1.125,00 Kaufen RBC Capital Markets - 27.10.2017 1.050,00 Hold Canaccord Adams - 27.10.2017 1.200,00 Kaufen J.P. Morgan Douglas Anmuth 27.10.2017 1.180,00 Outperform Oppenheimer - 27.10.2017

Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

948,60 EUR -1,70% (30.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

950,05 EUR -0,21% (30.01.2018, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.177,37 USD -0,77% (30.01.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (31.01.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.400,00 Euro oder 1.050,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 1. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank. Ihr Analyst, Lloyd Walmsley, bestätigt in einer Studie vom 30. Januar das Votum "buy" und setzt das Kursziel von 1.225,00 auf 1.400,00 USD nach oben. Das Unternehmen dürfte von einer besseren Performance im Werbegeschäft und höherem Preis in der Suchdienstleistungssparte profitiert haben. Hinzu komme das starke Wachstum bei YouTube und Google Play, so die Einschätzung des Analysten Lloyd Walmsley.Die US-Investmentbank Morningstar hat das Rating für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet auf "hold" belassen, aber erstmalig ein Kursziel genannt. Dieses betrage 1.100 US-Dollar, schrieb Analyst Ali Mogharabi in einer 18. Januar vorliegenden Studie. Morningstar betrachte die Aktie gemäß der Einstufung mit "hold" als fair bewertet. Die Anleger dürften eine faire, risikoadjustierte Rendite erhalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Börsenplätze Alphabet-Aktie: