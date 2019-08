Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.340,00 Halten Independent Research Markus Jost 30.07.2019 1.350,00 Buy Needham & Co Laura Martin 29.07.2019 1.450,00 Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 29.07.2019 1.516,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 29.07.2019 1.420,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.07.2019 1.385,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 26.07.2019 1.400,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heather Bellini 26.07.2019 1.450,00 Buy Citigroup Mark May 26.07.2019 1.450,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.07.2019 1.500,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.07.2019

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.055,80 EUR +1,93% (26.08.2019, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.047,40 EUR -0,15% (26.08.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.171,18 USD +1,53% (26.08.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (27.08.2019/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.516,00 USD oder 1.340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 25. Juli die Zahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, hat der Google-Mutterkonzern Alphabet im vergangenen Quartal die Erwartungen der Börsianer übertroffen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar gestiegen, die Analysten hätten im Schnitt nur mit 38,1 Milliarden gerechnet. Der Quartalsgewinn habe rund 9,95 Milliarden Dollar erreicht. Ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal sei hier schwierig: Damals habe eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission den Gewinn auf 3,2 Milliarden Dollar gedrückt.Nach wie vor würden die Werbeerlöse von Google den Großteil des Geschäfts von Alphabet ausmachen - sie seien im Jahresvergleich von 28 auf 32,6 Milliarden Dollar gestiegen. Die anderen Alphabet-Bereiche wie selbstfahrende Autos der Firma Waymo oder Entwickler von Ballons zur Internet-Versorgung mit dem Namen Loon hätten einen Umsatz von 162 Millionen Dollar erzielt. Zugleich würden sie wieder mehr Geld verschlangen: Ihr operativer Verlust sei von 732 auf 989 Millionen Dollar gestiegen. Alphabet hatte auch unter dem Druck von Investoren versucht, bei einigen der Firmen auf die Kostenbremse zu treten, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, hat Andy Hargreaves vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets mit 1.516,00 US-Dollar das höchste Kursziel genannt. Der Titel wurde in einer Aktienanalyse vom 29. Juli unverändert mit "overweight" eingestuft. Die Quartalszahlen von Alphabet Inc. würden Stabilität im Kerngeschäft demonstrieren. Zusammen mit anderen Wachstumsgelegenheiten habe das Unternehmen alle Möglichkeiten in den kommenden Jahren ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Alphabet-Aktie kommt hingegen von Needham & Co: Die dort zuständige Analystin, Laura Martin, bekräftigt in einer Aktienanalyse vom 29. Juli das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 1.350,00 USD. Die Zweitquartalszahlen von Alphabet Inc. seien stark ausgefallen: Zudem habe das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Mrd. USD angekündigt. Aufgrund kartellrechtlicher Bedenken vonseiten der Behörden wäre es nach Ansicht der Analysten von Needham & Co ganz sinnvoll proaktiv über eine Aufspaltung des Konzerns nachzudenken, vielleicht in zwei oder drei Teile. Damit könnte im Vergleich zur Konglomeratsstruktur eine Wertsteigerung von rund 50% verbunden sein, so das Fazit der Analystin Laura Martin.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: