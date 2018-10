Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.500,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 22.10.2018 1.440,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 22.10.2018 1.350,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 18.10.2018 1.350,00 Outperform Wedbush Morgan Securities Inc. - 18.10.2018 1.010,00 Hold Pivotal Research Group - 12.10.2018 1.515,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 02.10.2018 1.250,00 Outperform Macquarie Research - 01.10.2018 1.450,00 Buy Jefferies & Company - 26.09.2018 1.300,00 Hold Morningstar - 26.09.2018 1.415,00 Overweight Barclays Capital Kannan Venkateshwar 14.09.2018 1.400,00 Outperform Wells Fargo & Co - 10.09.2018 1.380,00 Outperform RBC Capital Markets - 03.09.2018 1.465,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 22.08.2018 1.400,00 Halten Independent Research Markus Friebel 25.07.2018 1.390,00 Buy Merrill Lynch Justin Post 25.07.2018 1.370,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 25.07.2018 1.425,00 Buy Aegis Capital - 24.07.2018 1.350,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 24.07.2018 1.475,00 Buy B. Riley FBR, Inc. - 24.07.2018 1.170,00 Hold Canaccord Adams - 24.07.2018 1.375,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 24.07.2018 1.390,00 Market Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 24.07.2018 1.440,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 24.07.2018 1.460,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 24.07.2018 1.415,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 24.07.2018 1.400,00 Buy Nomura Mark Kelley 24.07.2018 1.456,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 24.07.2018 1.500,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 24.07.2018

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

951,18 EUR -1,98% (23.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

972,53 EUR +0,28% (23.10.2018, 22:01)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.114,91 USD +0,32% (23.10.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.10.2018/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.515,00 USD oder 1.010,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 25. Oktober über das dritte Quartal 2018 berichten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die dort zuständige Analystin Heather Bellini hat den Titel vor Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1.500 US-Dollar belassen. Der Internetkonzern dürfte ein solides Wachstum verzeichnet haben und sollte sich weiterhin auf die Margenentwicklung fokussieren, schrieb Bellini in einer am 22. Oktober vorliegenden Studie. Heather Bellini rechne mit einem Erlösplus von 23 Prozent.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Alphabet Inc. stammt von Canaccord Adams vom 24. Juli: Das Kursziel für den Titel wurde dort von 1.050 auf 1.170 USD angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen.Google verkaufte laut den Marktforschern von IDC im vergangenen Jahr nur 4 Mio. Smartphones, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 16. Oktober. Zum Vergleich: Apple habe 217 Mio. iPhones an den Mann gebracht. Jetzt wolle der Tech-Gigant raus aus dem Nischendasein. Mit dem neuen Pixel 3 möchte Google genau das schaffen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: