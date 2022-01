Paris (www.aktiencheck.de) - Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) blickt nicht nur auf einen erfolgreichen Jahresstart, sondern auch auf spektakuläre Monate zurück, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwischen Januar 2021 und heute habe der österreichische Index um mehr als 30 Prozent zugelegt. Damit habe sich der ATX deutlich besser als der europäische Markt entwickelt, der - gemessen am EURO STOXX 50 - um etwa 17 Prozent gestiegen sei. Ein Grund: Seit jeher gelte der Markt in Wien als Tor nach Osteuropa. Gerade dort gebe es noch immer eine gute Perspektive für Wachstum. Doch auch der Heimatmarkt komme in Schwung, was sich nicht zuletzt in steigenden Inflationsraten niederschlage. 2021 seien die Verbraucherpreise in Österreich im Mittel um 2,8 Prozent angestiegen. Das sei ein in etwa doppelt so starkes Wachstum wie in den beiden Jahren zuvor. Dass die Zeichen auf Überhitzung stünden, hätten auch die Teuerungsdaten für November und Dezember gezeigt. In beiden Monaten sei die Inflation in der Alpenrepublik um 4,3 Prozent gestiegen.



Eine steigende Teuerung werde gerade in diesen Tagen immer wieder als Unsicherheitsfaktor herangezogen. Doch in Zeiten der Inflation sitze auch bei Konsumenten das Geld lockerer. Wer in diesen Tagen Geld auf der hohen Kante habe und den Gang an den Kapitalmarkt scheue, der erhöhe aus Sorge vor der Teuerung womöglich seinen Konsum. Ein derartiges Vorgehen schiebe wiederum die Wirtschaft an. Der ATX notiere in der Nähe seines Allzeithochs - kein Wunder, dass die Luft auf diesem Niveau dünner werde. Unsicherheit sei allerdings noch nie ein Vorbote für eine Korrektur gewesen. Vielmehr seien die Zögerlichen von heute nicht selten die Käufer von morgen. (21.01.2022/ac/a/m)





