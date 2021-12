Börsenplätze Allkem-Aktie:



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Allkem-Aktie:

10,39 AUD +5,48% (29.12.2021, 06:10)



Tradegate-Aktienkurs Allkem-Aktie:

6,403 EUR +3,93% (29.12.2021, 10:49)



ISIN Allkem-Aktie:

AU0000193666



WKN Allkem-Aktie:

A3C8Z7



Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

0TWH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

OROCF



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (29.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Allkem Limited (ehemals Orocobre Limited)(ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) unter die Lupe.Quo Vadis Lithium? Nachdem das Jahr 2021 von einem Comeback des Lithiumpreises gekennzeichnet gewesen sei, dürfte die Rally auch 2022 weitergehen. Angesichts der weiter steigenden Nachfrage seitens der Batteriehersteller nach Lithium spreche wenig gegen weiter steigende Lithiumpreise. Allerdings würden sich viele Lithium-Aktien aktuell schwer tun. Das liege einerseits an den hohen Bewertungen, die die Papiere z.B. von Albemarle erreicht hätten, andererseits an dem Linksrutsch, der nach der Präsidentschaftswahl in Chile zu sehen sei.Durch die hohen Bewertungen würden Aktien grundsätzlich anfälliger gegen vermeintlich schlechte Nachrichten. Noch sei das Geschäft von Albemarle in Chile durch die neue Regierung nicht beeinträchtigt. Doch linke Regierungen seien nicht gerade der große Freund der Minenindustrie. Anleger würden vorsichtig, zumal auch der Nachbar Peru von einem linken Präsidenten geführt werde. Das alles könnte die Versorgungssicherheit bei Lithium noch mehr beeinträchtigen.Vor ein paar Tagen habe ich bereits geschrieben, dass wir bei "Goldfolio" eher auf Lithium-Produzenten setzen, die außerhalb dieser potenziellen Problemgebiete arbeiten, so Markus Bußler. Allkem, vor der Fusion mit Galaxy Resources unter dem Namen Orocobre an der Börse gelistet, sei ein solcher Wert. Das Unternehmen betreibe Lithiumprojekte in Australien und Argentinien und entwickle gerade in Kanada ein weiteres großes Projekt. Sicherlich habe Argentinien auch seine Probleme, jedoch seien diese seit längerer Zeit bekannt und die Lithiumproduzenten hätten bewiesen, dass sie diese unter Kontrolle hätten.Die gute Meldung für die Lithium-Branche: Auch im zu Ende gehenden Jahr sei die damalige Orocobre eine der ersten Lithium-Aktien gewesen, die zu einer Rally angesetzt habe. Das kann durchaus ein gutes Omen für das Jahr 2022 sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link