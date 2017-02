Börsenplätze Allianz-Aktie:



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten.







München (www.aktiencheck.de) - Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) und die Drone Racing League (DRL) haben heute eine mehrjährige Zusammenarbeit bekannt gegeben, so die Allianz SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Titelsponsor der DRL-Rennstrecke wird die Allianz ihre Erfahrung im Bereich des Motorsports nutzen, um den "Sport der Zukunft" einem rasant wachsenden weltweiten Publikum näherzubringen.Die Allianz World Championship 2017 wird aus sechs Rennen bestehen, die ab Juni in über 75 Ländern ausgestrahlt werden. Darin werden die Fähigkeiten von 16 Top-Drohnenpiloten auf die Probe gestellt, die Racing-Drohnen bei einer Geschwindigkeit von über 150 km/h durch 3D-Parcours an kultigen Orten wie Miami, New Orleans, Atlanta, Boston, München und London steuern."Das ist ein unglaublich aufregender Tag für die Drone Racing League und ein großer Sprung nach vorne zum professionellen Drone-Racing", sagte Nicholas Horbaczewski, CEO und Gründer der DRL. "Die Allianz unterstützt die DRL mit der Glaubwürdigkeit einer weltweit bekannten Marke und einer stolzen Geschichte innovativer Partnerschaften im Bereich des Sports, z.B. mit einer langjährigen Tradition im Motorsport, und liefert den unbestreitbaren Beweis dafür, dass dies ein Sport der Zukunft ist. Diese Partnerschaft verdeutlicht in ihrem Umfang und ihrer langfristigen Ausrichtung das echte Interesse der Allianz an der Förderung dieses Sports. Zudem werden Drohnenrennen dadurch schneller einem weltweitem Publikum bekanntgemacht.""Das Bemühen um Innovation und kalkulierbares Risiko sind die Gründe, weshalb es Versicherungen überhaupt gibt. Die Allianz ist stolz auf die Kooperation mit der DRL, einem wahren Pionier in der heutigen digitalen Sportwelt", sagte Jean-Marc Pailhol, Head of Group Market Management & Distribution der Allianz SE.Die Partnerschaft mit DRL ermöglicht es der Allianz, sich mit den Nutzern der schnell wachsenden Drohnenbranche zu vernetzen. Der Allianz Luftfahrtversicherer, Allianz Global Corporate & Specialty, bietet eine Vielzahl von Drohnenversicherungsprodukten für private und gewerbliche Betreiber, Hersteller, Reparaturbetriebe, Flugschulen und Schulungseinrichtungen an. Drohnen spielen zudem für die Allianz eine wachsende Rolle bei der Schadeneinschätzung, oder auch im Bereich der Landwirtschaftsversicherung.