Die Allianz habe auch Zahlungen in nicht genannter Höhe an Inhaber von Betriebsschließungsversicherungen geleistet, auch wenn der Konzern Kunden in vielen Fällen nicht habe entschädigen wollen und daher in Rechtsstreitigkeiten verwickelt gewesen sei.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro.







Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz verdient mehr als gedacht - auch dank der Fondssparte - AktiennewsDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) blieb im Geschäftsjahr 2020 nicht von der Corona-Pandemie verschont, so die Experten von "FONDS professionell".Die Folgen der Pandemie hätten Umsatz und Gewinn des Versicherers belastet. Allzu schlecht seien die Geschäftszahlen jedoch nicht ausgefallen, gerade auch im Asset Management.Die Allianz habe das Geschäftsjahr 2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem "robusten" finanziellen Ergebnis abgeschlossen. Der Gesamtumsatz sei um 1,3 Prozent auf 140,5 Milliarden Euro gesunken. Das operative Ergebnis sei um 9,3 Prozent oder 1,1 Milliarden auf 10,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Hierin seien aber Belastungen durch die Covid-19-Pandemie in Höhe von 1,3 Milliarden Euro enthalten, teile der Versicherer mit. Im vierten Quartal habe sich das Geschäft zudem deutlich erholt.Besonders das Asset Management habe sich als Stütze erwiesen: Das gesamte verwaltete Vermögen in diesem Bereich sei auf eine Rekordhoch von 2,4 Billionen Euro gestiegen, wie die Gesellschaft mitteile. Das für Dritte verwaltete Vermögen habe unter dem Strich um 26 Milliarden Euro auf 1,7 Billionen Euro zugelegt. Zu dem Geschäftsbereich würden Allianz Global Investors sowie die US-Tochter Pimco zählen.Pimco sichere EinnahmenHieran habe die Entwicklung im vierten Quartal einen großen Anteil. Das für Dritte verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Ende des dritten Quartals 2020 um 42 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe wegen des Nettowachstums bei den Beständen um 14,2 Prozent auf 857 Millionen Euro zugelegt.Höhere SchadenzahlungenIm Kerngeschäft Versicherungen seien auf die Allianz in den ersten drei Quartalen wegen der Pandemie 900 Millionen Euro an Schadenzahlungen zugekommen. Ein beträchtlicher Teil davon sei auf Entschädigungen für ausgefallene Veranstaltungen entfallen.