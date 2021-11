XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (18.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz steuert operativ auf ein Rekordergebnis zu - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) blickt auf ein starkes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen VeröffentlichungTrotz der hohen Schäden durch die Flutkatastrophe in Europa habe der Versicherer seinen operativen Gewinn um elf Prozent auf gut 3,2 Mrd. Euro steigern können. Nach neun Monaten komme der Konzern damit auf 9,9 Mrd. Euro (plus 27 Prozent). Vor allem im Asset Management sei es rund gelaufen: Insgesamt hätten die Töchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) 882 Mio. Euro zum Gesamtgewinn beigetragen - gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten seien im Mittel von 796 Mio. Euro ausgegangen.Auch die anderen Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als gedacht. Bäte werde daher optimistischer und erwarte jetzt ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Prognose von 11 bis 13 Mrd. Euro. Schon in der Mitte der Spanne hätte die Allianz ihren Rekordwert aus dem Jahr 2019 übertroffen. Das sei nicht nur bei Anlegern gut angekommen. Auch Analysten hätten sich zufrieden gezeigt. Die meisten allerdings sähen die Zahlen zugleich überschattet von den kaum kalkulierbaren, aber voraussichtlich extrem teuren Rechtsstreitigkeiten in den USA. Etwa 25 institutionelle Investoren, darunter Pensionsfonds für Staatsbedienstete, hätten die Allianz auf sechs Mrd. Dollar verklagt. Der Grund: Sie hätten hohe Summen in so genannte Structured Alpha Fonds der AGI angelegt. Die Fonds sollten eigentlich besonders krisensicher sein. Aber die hohen Kursschwankungen an den Börsen, zu denen es im März 2020 gekommen sei, hätten die Fonds in die Knie gezwungen. AGI habe zwei von ihnen sogar schließen müssen. Großanleger würden daher nun behaupten, die Tochter habe sich nicht an die vereinbarten Regeln für die Investitionspolitik der Fonds gehalten.Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments kann daher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)