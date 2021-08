Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,40 EUR +0,26% (10.08.2021, 10:30)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,65 EUR +0,53% (10.08.2021, 10:16)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (10.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu halten.Nach der adhoc-Veröffentlichung vor wenigen Tagen zur neuen Risikobewertung von Rechtsstreitigkeiten um US-Hedgefonds habe die Allianz nun die Zahlen für Q2 bzw. H1/2021 präsentiert, die von operativer Stärke geprägt gewesen seien. So hätten die Münchener in Q2/2021 bei Umsatzerlösen von EUR 34,3 Mrd. (Vj.: EUR 30,9 Mrd.) ein op. Ergebnis von EUR 3,319 Mrd. (18,8%; Vj.: EUR 2,565 Mrd.) erzielt. Das den Aktionären zustehende Ergebnis sei um 45,7% auf EUR 2,225 Mrd. (Vj.: EUR 1,528 Mrd.) gestiegen, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 5,25 (Vj.: EUR 3,71) entsprochen habe.Angesichts dieser positiven operativen Entwicklung habe der Vorstand die Guidance 2021 für das op. Ergebnis erhöht und gleichzeitig die Wiederaufnahme eines Aktienrückkaufprogrammes in einem Volumen von EUR 750 Mio. angekündigt. So erwarte das Management für 2021 ein operatives Ergebnis im Bereich von EUR 12 bis 13 Mrd. (bisher: EUR 11 bis 13 Mrd.). Sämtliche Sparten hätten bei Umsatz und operativem (op.) Ergebnis zulegen können.Die Q2/2021-Zahlen der Allianz seien operativ stark gewesen. Das Anheben der Guidance für die operativen Zielwerte erscheine plausibel. Aus rechtlichen Gründen sei der Vorstand bei der Thematik um die Structured Alpha Fonds sehr zurückhaltend geblieben. Insofern hätten sich wenig neue Erkenntnisse ergeben. Weder Dauer der Verfahren noch Ausmaß möglicher finanzieller Belastungen seien daher klar. Allerdings dürfte der Vorgang "Spuren hinterlassen". Die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe dürfte somit vertrauensbildend wirken. Auch wenn der Analyst die operativen Ergebnisse positiv werte, belaste die Thematik um die US-Hedgefonds sehr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Allianz SE": Keine vorhanden.