Unternehmensnachrichten:



Der britische Versicherer Aviva (ISIN: GB0002162385, WKN: 854013, Ticker-Symbol: GU8) habe bekanntgegeben, dass er sein polnisches Geschäft an den deutschen Versicherer Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) verkauft habe. Der Deal habe einen Wert von 2,5 Mrd. Euro und werde in bar abgewickelt. Da die Allianz jedoch auch die Minderheitsbeteiligung von Santander an der polnischen Aviva-Einheit kaufen werde, belaufe sich der Gesamtwert des Deals auf 2,7 Mrd. Euro.



Einem Reuters-Bericht zufolge sei Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), bereit, die Aufsicht über die Investmentbank aufzugeben. Regulierungsbehörden hätten zuvor Bedenken geäußert, dass die Kombination eines Top-Investmentbanker-Jobs mit CEO-Aufgaben die Deutsche Bank operativen Risiken aussetzen könnte.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe gestern mitgeteilt, dass Andreas Schmitz mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten sei. Schmitz sei Gerüchten zufolge ein Kandidat für den nächsten Commerzbank-Chefposten gewesen. Laut Reuters-Quellen stehe sein Abgang im Zusammenhang mit seiner Verwicklung in ein Aktienmanipulationsprogramm in der Vergangenheit. (26.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren nach einer schwächeren Performance zu Beginn der Woche höher, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices hätten sich gestern am Nachmittag deutlich erholen können und der deutsche Leitindex notiere weniger als 100 Punkte unter seinem Allzeithoch im Bereich von 14.800 Punkten. Russische, polnische und österreichische Aktien seien heute die Top-Performer in Europa, während die französischen und italienischen Indices am wenigsten zulegen würden.