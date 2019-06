XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

208,15 EUR +0,36% (17.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

207,75 EUR +0,17% (17.06.2019, 22:25)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (17.06.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zwei neue Investitionen des Münchener Konzerns seien dieser Tage bekannt geworden. Zum einen gönne sich die Allianz einen Anteil an einer New Yorker Immobilie. Es handele sich dabei um einen 49%-igen Anteil an einem Wolkenkratzer in Hudson Yards. 384 Mio. USD zahle die Allianz dafür. Hudson Yards sei New Yorks neuester Stadtteil und bestehe aus rund 15 Wolkenkratzern am Rande Manhattans. Es sei das größte private Bauprojekt der USA und sei in zehn Jahren aus dem Boden gestampft worden. Von der Stadt habe es für die Investoren 6 Mrd. USD Steuervergünstigungen gegeben, von denen wohl auch die Allianz profitiere.Am Montagnachmittag habe die Allianz zudem mitgeteilt, dass zwischen dem 11. und 14. Juni insgesamt 345.650 eigene Aktien zu Kursen zwischen 206,10 Euro und 207,48 Euro zurückgekauft worden seien. Die Käufe seien Teil des am 1. März angekündigten Programms gewesen. Insgesamt seien zwischen dem 4. März und 14. Juni 5.639.634 eigene Aktien über Xetra gekauft worden.Technisch sei bei der Allianz-Aktie alles im grünen Bereich. Konservative Anleger könnten es dem deutschen Versicherungskonzern daher gleichtun und ebenfalls Anteile kaufen, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: