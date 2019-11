Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

218,65 EUR -0,32% (13.11.2019, 08:37)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

218,90 EUR -0,55% (12.11.2019, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (13.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) und erhöht das Kursziel von 225 auf 252 Euro.Der Münchner Konzern habe zum dritten Mal in Folge gute Quartalszahlen vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mittlerweile sehe auch der Vorstand die Zielerreichung seiner für 2019 ausgegebenen Guidance beim operativen Ergebnis am oberen Rand der Spanne von 11 bis 12 Mrd. Euro. Sack bleibe bei seiener Einschätzung, dass die Allianz in 2019 beim operativen Ergebnis die Zielmarke von 12 Mrd. Euro übertreffen dürfte. Dies erfolge aber unter der Annahme eines durchschnittlichen Schadenverlaufs und keiner größeren Kapitalmarktschwankungen. Mit KGVs im Bereich um 11 für die kommenden Jahre sehe Sack trotz diverser Herausforderungen auch im Peergroupvergleich weiteres Kurspotenzial.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie mit einem von 225 auf 252 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: