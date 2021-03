Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,25 EUR 0,00% (15.03.2021, 15:24)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,80 EUR -0,05% (15.03.2021, 15:10)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (15.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.An den Börsen seien Value-Aktien wieder in. Wer in heimische Dividendentitel investieren möchte, der komme am Versicherungsriesen und DAX-Schwergewicht Allianz kaum vorbei. Neben den Wachstumsperspektiven im Versicherungsgeschäft würden die Dividendenrendite und die Engagements im Bereich der grünen Investitionen überzeugen. Steigende Anleiherenditen in den USA würden dem Asset Manager überdies in die Karten spielen und sollten den Kurs weiter beflügeln.Die in den vergangenen Monaten zu beobachtenden Renditesteigerungen bei US-Anleihen dürften der Allianz die Neuanlage von Mitteln erleichtern. Mittlerweile gehöre der Konzern zur Top-10 der weltweiten Asset-Manager. Triebfeder für das zukünftige Wachstum bleibe aber das Versicherungsgeschäft - und da mische die Allianz in allen Sparten kräftig mit. Bei einem Gesamtumsatz 2020 von über 140 Mrd. Euro sei das organische Wachstum durch den Basiseffekt aber begrenzt. Deshalb seien die Münchner zuletzt wieder auf der Akquisitionsseite unterwegs gewesen und hätten unter anderem das Versicherungsgeschäft der australischen Bank Westpac übernommen. Mit Prämieneinnahmen von zuletzt 600 Mio. Australischen Dollar sei das Geldhaus immerhin die Nr. 3 in "Down-under" gewesen.CEO Oliver Bäte bleibe für das Jahr 2021 vorsichtig. Das operative Ergebnis solle bei 12 Mrd. Euro plus/minus 1 Mrd. Euro liegen. Zum Vergleich: Im "Vor-Corona-Jahr 2019" seien 11,9 Mrd. Euro erzielt worden. Die Experten würden sich am oberen Ende orientieren und zudem einen Gesamtumsatz für 2021 von 141,0 Mrd. Euro schätzen. Prämienerhöhungen und überproportionale Steigerungen beim Ergebnis im Asset Management dürften das Nettoergebnis um 12% auf rd. 8 Mrd. Euro (GJ 2019: 8,3 Mrd. Euro) bzw. 19,40 Euro je Aktie hieven. Neben steigenden Volumina im Asset Management sähen die Experten den Trend zu grünen Investments, bei denen die Allianz weltweit zu den führenden Akteuren gehöre, als Treiber.Die Experten von "Der Anlegerbrief" haben das DAX-Schwergewicht in ihr Musterdepot aufgenommen und sehen ein erstes Kursziel von 250 Euro. (Ausgabe 9 vom 13.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: