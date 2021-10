Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,08 EUR -0,51% (14.10.2021, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,08 EUR -1,38% (13.10.2021, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (14.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Versicherer werde seine Q3-Ergebnisse am 10. November vorlegen. Nach Einschätzung der Privatbank Berenberg sollte die Allianz die Anleger nicht enttäuschen. Die Schadenersatzansprüche im Hinblick auf die Structured-Alpha-Affäre dürfte der DAX-Konzern wegstecken können.Analyst Michael Huttner sei der Ansicht, dass starke Ergebnisse dazu beitragen würden, die Abwicklungskosten der Structured-Alpha-Schäden zu finanzieren. Er prognostiziere einen Anstieg der Solvency-II-Quote von 206 Prozent per Ende Juni auf 210 Prozent in Q3. Selbst unter der Annahme, dass alle ausstehenden Geschäfte der Allianz - Aviva Polen und Aviva Italien - in Q4 abgeschlossen würden, sollte die Gruppe am Jahresende eine Quote von 206 Prozent aufweisen.Dies würde bedeuten, dass die Allianz bis zu ihrem Mindestziel einer Solvency-II-Quote von 180 Prozent einen Puffer von rund zehn Milliarden Euro habe. Im Worst-Case dürfte die Beilegung der Structured-Alpha-Affäre rund 7,6 Milliarden Euro kosten.Die andere große Sorge der Anleger ist die Inflation, die einerseits einen negativen Effekt auf das Nichtleben-Geschäft der Allianz haben dürfte, so Thomas Bergmann. Für das deutsche Lebensversicherungsgeschäft sei sie aber andererseits positiv. Berenberg schätze, dass eine Erhöhung des risikofreien Zinssatzes um 50 Basispunkte die Solvency-II-Quote von Allianz Leben von 246 auf 281 Prozent verbessern würde. Dies sollte Allianz Leben erlauben, mehr Dividende an die Gruppe auszuschütten.Die Allianz-Aktie habe sich von dem Rückschlag nach Bekanntwerden der Structured-Alpha-Affäre wieder erholt. DER AKTIONÄR sieht aber in dem Vorfall noch ein Risiko für die Aktie und wartet deshalb mit einer Neuempfehlung ab, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link