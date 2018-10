XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (02.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Für den "Aktionär" bleibe die Allianz im Versicherungssektor die Nummer 1. Eine solide Bilanz und eine schon jetzt moderate Kostenquote würden für den Münchener Konzern sprechen. Zudem habe der Versicherer alleine in diesem Jahr drei Aktienrückkaufprogramme für insgesamt 6 Mrd. Euro durchgeführt. Gut möglich, dass am Kapitalmarkttag im November das nächste Programm bekannt gegeben werde.Auch die Allianz-Aktie sei einen Blick wert - mit einem KGV von 11 sei der Titel deutlich günstiger als das des Gesamtsektors mit 14. Hinzukomme die attraktive Dividendenrendite von 4,2%. Doch auch charttechnisch sehe es aktuell interessant aus: Gelinge es der Allianz-Aktie wieder über den Abwärtstrend bei 193,60 Euro zu klettern, komme als nächstes die Kurslücke zwischen 194,23 und 198,51 Euro in den Fokus. Die sollte rasch nach oben geschlossen werden. Dann sei es bis zur psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke nicht mehr weit."Der Aktionär"rät zum Kauf der Allianz-Aktie und habe ein Kursziel von 225 Euro ausgegeben. Ein Stopp zur Absicherung wird bei 170 Euro platziert, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: