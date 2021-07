Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (29.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland dürfte die Versicherungen in Deutschland nach neuesten Schätzungen zwischen 4,5 und 5,5 Mrd. Euro kosten. Die Allianz allein beziffere die Schäden bei ihren Kunden auf mehr als 500 Mio. Euro. In einer Woche werde mehr Klarheit herrschen, wenn die Allianz ihre Zahlen vorlegen werde.Wie die Allianz Deutschland am Dienstag bekannt gegeben habe, seien zu dem Unwetter "Bernd" rund 13.000 Schadenmeldungen eingegangen. "Wir rechnen aber damit, dass sich diese Zahlen in den nächsten Tagen noch deutlich erhöhen werden", habe Schadenvorstand Jochen Haug erklärt. Momentan gehe der Versicherer von mehr als 30.000 Sachschäden und mehr als 5.000 Fahrzeugschäden aus. Das erwartete Schadenvolumen von über 500 Mio. Euro umfasse nur die Schäden in Deutschland. Andererseits gebe die Allianz einen Teil der Rechnung an die Rückversicherer weiter.Positive Signale gebe es von der Charttechnik. Lehrbuchmäßig habe der DAX-Titel an der 200-Tage-Linie gedreht und die Hürde bei 210 Euro gemeistert. In den kommenden Tagen könnten GD50 und GD100 überwunden werden. Wichtig für den langfristigen Verlauf wäre ein Sprung über das Jahreshoch bei etwa 223 Euro. Dann wäre Platz bis 232 Euro.Wer langfristig orientiert ist, macht mit der Allianz-Aktie nichts falsch, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: