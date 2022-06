Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,00 EUR -0,18% (03.06.2022, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

194,44 EUR -0,15% (03.06.2022, 10:25)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der ehemalige Fondsmanager der kollabierten Structured-Alpha-Hedgefonds, die der Allianz Milliardenverluste beschert hätten, habe vor Gericht in New York auf nicht schuldig plädiert. Sein Anwalt habe behauptet, dass die Strafverfolger Verfahrensfehler begangen hätten, die zu einer Einstellung führen könnten. Das berichte Bloomberg.Gregoire Tournant, einst Chief Investment Officer und Co- Lead-Portfoliomanager der Hedgefonds, habe sich am Donnerstag in fünf Anklagepunkten, darunter Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Behinderung der Justiz, nicht schuldig bekannt. Ihm werde vorgeworfen, Anleger, die auf der Suche nach risikoarmen Anlagen gewesen seien, in die Irre geführt zu haben.Während der Verhandlung habe Tournants Anwalt, Seth Levine, seine Verteidigungsstrategie angedeutet, indem er argumentiert habe, dass die Ermittler Tournants früheren Anwalt in einen "Informanten" verwandelt hätten, um Zugang zu Materialien zu erlangen, die durch das Anwaltsgeheimnis geschützt seien. Dieses Vorgehen verstoße gegen Verfahrensgrundsätze. Tournants ehemaliger Anwalt sei Partner bei Sullivan & Cromwell LLP, die auch die Anwaltskanzlei der Allianz sei und das Unternehmen in dem Fall vertrete. Der Medienvertreter der Anwaltskanzlei habe nicht sofort auf eine Nachricht reagiert, in der er um eine Stellungnahme gebeten habe, ebenso wenig wie das US-Justizministerium.Der 55-jährige Franko-Amerikaner sei im Mai im US- Bundesstaat Colorado festgenommen und danach gegen 20 Millionen Dollar Kaution auf freien Fuß gesetzt worden. Seine Anwälte hätten den Fall gegen ihn als "unbegründeten und unüberlegten Versuch der Regierung, die Auswirkungen der beispiellosen, durch Covid ausgelösten Marktverwerfungen vom März 2020 zu kriminalisieren" bezeichnet.Die Structured-Alpha-Affäre habe der Allianz stark zugesetzt, und es werde noch eine Zeit dauern, bis Gras über die Sache gewachsen sei.Kurzfristig mag dies den Kurs belasten, auf lange Sicht sprechen aber viele Argumente für den Versicherer, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: