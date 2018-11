Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (29.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz: Stabile Kursentwicklung - Spannung vor dem Kapitalmarkttag - AktienanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) gehört derzeit zu den wenigen DAX-Papieren, die sich positiv vom Gesamtmarkt abheben können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere würden lediglich 7,8 Prozent unterhalb ihres Anfang 2018 markierten 16Jahreshochs notieren. Seit Jahresbeginn sei nur ein minimales Minus von rund einem Prozent aufgelaufen.Zu der stabilen Kursentwicklung hätten auch die jüngsten Quartalszahlen beigetragen. Europas größter Versicherer habe ein Jahr nach der schweren Hurrikan-Serie in den USA im Sommer wieder deutlich mehr verdient. Unter dem Strich habe im dritten Quartal ein Überschuss von 1,9 Mrd. Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor gestanden. Der operative Gewinn habe um gut ein Fünftel auf knapp drei Mrd. Euro zugelegt. Damit habe die Allianz auch die Erwartungen von Analysten übertroffen, die im Schnitt mit einem geringeren Anstieg gerechnet hätten.Allianz-Chef Oliver Bäte sehe den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von 10,6 Mrd. bis 11,6 Mrd. Euro zu erreichen. "Es wäre keine Überraschung, wenn wir die obere Hälfte der Prognose erreichen", habe Finanzchef Giulio Terzariol bei der Vorlage der Zahlen gesagt. Damit würde die Allianz im laufenden Jahr einen operativen Gewinn von 11,1 Mrd. bis 11,6 Mrd. Euro erzielen - und damit mindestens so viel wie im Katastrophenjahr 2017. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen lägen bei 11,5 Mrd. Euro.Könne der Allianz-Vorstand überzeugen und würden auch im vierten Quartal größere Schäden aufbleiben, dürfte die Allianz-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Sogar ein neuer Anlauf auf die alte 2018er-Höchstmarke ist möglich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link