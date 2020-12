Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (18.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei am Donnerstag auf ein neues Neunmonatshoch gestiegen, habe dieses aber nicht bis zum Handelsschluss verteidigen können. Am Tag des Hexensabbats habe es zunächst danach ausgesehen, als ob sich die Gewinnmitnahmen fortgesetzt hätten, doch im Laufe des Tages hätten die Allianz-Bullen zurückgeschlagen. So richtig raus traue sich der Versicherer aber noch nicht.Die charttechnische Vorgabe sei eindeutig: Die Allianz-Aktie müsse über 201 Euro schließen, damit ein neues Kaufsignal geliefert werde. Am Vortag habe es lange danach ausgesehen, und auch heute habe sich der Kurs bis 16:30 Uhr oberhalb gehalten.Doch zum Handelsschluss hin scheine den Optimisten die Luft auszugehen, bröckle doch der Aktienkurs sukzessive ab. Es sei quasi ein Spiel auf des Messers Schneide, das die Allianz am Freitagabend veranstalte.Sollte der Anstieg über 201 Euro doch noch gelingen, wäre das ein starkes Kaufsignal und höchstwahrscheinlich der Startschuss für einen Move in Richtung 220 Euro.Die Allianz-Aktie sei aus charttechnischer Sicht hochspannend. Ein Ausbruch über den Widerstand von Anfang März wäre ein starkes Kaufsignal. Die langfristigen Aussichten sind unabhängig davon weiter gut, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link