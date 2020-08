Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,02 EUR -0,35% (04.08.2020, 10:08)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,66 EUR +0,23% (04.08.2020, 09:53)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (04.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Im Rahmen der deutschen Berichtssaison sei der Münchner Versicherungsriese am Mittwoch an der Reihe. Seitdem Konzernchef Oliver Bäte wegen der Corona-Pandemie die Prognose für das Gesamtjahr 2020 zurückgezogen habe, sei davon auszugehen, dass er morgen eine neue präsentieren werde. Die Anleger würden auch darauf hoffen, dass sich der Top-Manager zur Dividende und zum Aktienrückkaufprogramm äußern werde.Laut Bloomberg würden die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 23 Prozent auf 2,43 (Vorjahr: 3,16) Milliarden Euro rechnen. Am schlimmsten werde die Corona-Krise den Bereich Schaden-Unfall treffen (-30 Prozent). Die Vermögensverwaltung solle aber relativ stabil geblieben sein, mit einem minimalen Rückgang um ein Prozent. Beim Ergebnis je Aktie würden die Experten ein Minus von 27 Prozent auf 3,74 (5,11) Euro erwarten."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Allianz in etwa die Analystenprognosen treffen werde. Positiv dürfte die starke Kapitalausstattung des Versicherers gegenüber kleineren Konkurrenten stimmen. Unabhängig von den morgigen Zahlen bleibt die Allianz eine Aktie für ein langfristig ausgerichtetes Portfolio, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 04.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.Börsenplätze Allianz-Aktie: