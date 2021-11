Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (10.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Allianz habe im 3. Quartal die Analystenprognosen in Höhe von EUR 3,05 Mrd. leicht übertroffen und den Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 11,3% auf EUR 3,24 Mrd. steigern können. Die besser als erwartete Profitabilität sei vor allem durch das Asset Management-Segment und zu einem kleineren Teil auch durch Leben und Krankenversicherung unterstützt worden, beide mit Rekordergebnis im 3. Quartal. Das Schaden-/Unfall-Segment, welches wie bei anderen globalen Versicherern von Schäden aus Naturkatstrophen betroffen gewesen sei, habe den Analystenschätzungen entsprochen und sich stabil im Jahresvergleich entwickelt. Schäden aus Naturkatastrophen hätten dabei durch ein höheres Abwicklungsergebnis und durch einen Rückgang der Basisschäden kompensiert werden können. Somit stehe das operative Ergebnis von Allianz nach den ersten drei Quartalen bei EUR 9,9 Mrd. und entspreche schon 82% des Gesamtjahresausblicks von EUR 12 Mrd.Im Geschäftsbereich Asset Management sei das operative Ergebnis vor allem aufgrund höherer Erträge aus dem verwalteten Vermögen und aufgrund des verbesserten Aufwand/Ertrag-Verhältnisses gestiegen. Das operative Ergebnis im Geschäftsbereich Leben und Krankenversicherung sei vor allem aufgrund einer gestiegenen Kapitalanlagemarge gewachsen.Beim Umsatz habe Allianz mit einem Wachstum in Höhe von 9,5% nicht ganz an das Wachstum aus dem Vorquartal (10,8%) anschließen können, jedoch zeige die Top-Line weiterhin eine sehr starke Dynamik. Alle Segmente seien gewachsen, jedoch am stärksten sei der Anstieg im Asset Management gewesen, wo man Gebühren und Provisionen um 17% habe steigern können.Die Solvenzquote habe bei 207% nach neun Monaten gelegen, ein leichter Anstieg zum Vorquartal (206%), jedoch sei die Gruppe etwas unter den Analystenerwartungen in Höhe von 211% geblieben.Unsere letzte Empfehlung lautete "halten", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.