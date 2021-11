Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

204,90 EUR -0,44% (11.11.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

204,95 EUR -0,15% (11.11.2021, 15:29)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (11.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Aufgrund einer deutlichen Ergebnisverbesserung in allen Geschäftssegmenten (Ausnahme: Schaden-Unfall: -2,1% y/y) in Q3/2021 habe die Verschlechterung des nicht-operativen Investmentgeschäfts überkompensiert und damit die Erwartungen ergebnisseitig übertroffen werden können. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem soliden bis komfortablen Niveau gelegen.Darüber hinaus habe Allianz die Guidance für 2021 leicht angehoben. Demnach erwarte der Konzern das obere Ende der zuvor ausgegebenen Zielspanne für das operative Ergebnis (11,0 Mrd. Euro und 13,0 Mrd. Euro) zu erreichen. Wie auch bei anderen Versicherern und Rückversicherern sei das Segment Schaden-Unfall deutlich durch die in Q3 entstandenen Schäden durch Naturkatastrophen geprägt worden. Lennertz sehe hier einen deutlich Trend hin zu immer höheren Schadensbelastungen.Der Analyst hebe größtenteils seine Prognosen (EPS 2021e: 21,31 (alt: 19,82) Euro; DPS 2021e: unverändert 10,20 Euro; EPS 2022e: 22,34 (alt: 20,39) Euro; DPS 2022e: 10,90 (alt: 10,80) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: