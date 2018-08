XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

187,22 EUR +0,85% (03.08.2018, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

186,80 EUR -0,27% (03.08.2018, 12:08)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz habe in Q2 die Markterwartungen deutlich übertroffen. "Die Indikatoren lagen trotz Belastungen durch geopolitische Instabilitäten und Währungsschwankungen nahe am oder über dem Niveau des zweiten Quartals 2017", heiße es in der Pressemitteilung. Allianz-Chef Oliver Bäte sei daher zuversichtlich, die Dreijahresziele zu erreichen.Das Unternehmen habe in Q2 einen operativen Gewinn von rund drei Mrd. Euro erzielt und damit die Konsensusschätzungen von 2,89 Mrd. Euro deutlich getoppt. Unter dem Strich habe es zwei Milliarden Euro verdient - die Analysten hätten laut "Bloomberg" zwischen 1,74 und 1,82 Mrd. Euro erwartet. Der Umsatz habe mit 30,9 Mrd. Euro ebenfalls die Expertenprognosen (30,7 Mrd. Euro) übertroffen.Der Kurs der Allianz-Aktie legte im frühen Börsenhandel leicht zu, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: