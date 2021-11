7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (10.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF).Allianz habe im dritten Quartal 2021 mit einem Rekordergebnis eine sehr gute operative Entwicklung gezeigt, trotz höherer Wetterschäden. Somit stehe das operative Ergebnis der Allianz nach den ersten drei Quartalen bei EUR 9,9 Mrd. und entspreche schon 82% des Gesamtjahresausblicks von mind. EUR 12 Mrd. Die positive Entwicklung werde vor allem durch eine dynamische Top-Line und besser als erwarteten Ergebnissen in den Segmenten Leben- und Krankenversicherung sowie Asset Management unterstrichen.Das Management habe auch mit den Q3-Zahlen den Ausblick etwas positiver formuliert. Aus "voraussichtlich in der oberen Hälfte" der Zielspanne von EUR 12 Mrd., plus oder minus EUR 1 Mrd., sei "am oberen Ende" der Zielspanne geworden.Nach einem zunächst leichten Rückgang in Q1 21 habe die Allianz in den nächsten beiden Quartalen den Umsatz mit durchschnittlich 10% steigern können. Das starke Wachstum in Q2 und Q3 könne man vor allem auf das Asset Management und Leben- und Krankensegment zurückführen, welche mit 13% und 17% outperformed hätten. Im Schaden-Unfall Segment habe das Unternehmen die Prämien um 6% steigern können.Schäden aus Naturkatastrophen seien in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als doppelt so hoch gewesen als im Zehnjahresdurchschnitt mit EUR 659 Mio. (2020: EUR 85 Mio.). Überflutungen in Deutschland hätten EUR 0,4 Mrd. beigetragen und Hurrikan Ida in den USA 0,1 Mrd. Trotzdem habe das Unternehmen im Verlauf des Jahres den Ausblick leicht erhöhen können.Rechtsstreitigkeiten in den USA bezüglich des Structured Alpha Fonds von Allianz Global Investors könnten jedoch einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Gewinne haben. Es gehe um erhebliche Verluste (teilweise bis zu 80%) infolge der Covid-19 Effekte auf Finanzmärkte im Frühjahr 2020. Die Kläger würden behaupten, die Structured Alpha Fonds wären von ihrer Strategie abgewichen und wären einem zu hohen Risiko ausgesetzt gewesen. Sie würden USD 6 Mrd. Entschädigung fordern.Während in den letzten Monaten die Bewertungen von Vergleichsunternehmen um ca. 10% gestiegen seien, habe es bei der Allianz aufgrund des rechtlichen Risikos einen leichten Rückgang (-5%) gegeben. Das Unternehmen handle derzeit mit einem KGV Abschlag von ca. 15% zur Industrie, was aus Sicht der Analysten die Aktie wieder attraktiver mache.Aufgrund höherer Multiplikatoren von Vergleichsunternehmen, etwas besseren Konsensannahmen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 sowie unter Berücksichtigung eines Abschlages von 5% für das rechtliche Risiko erhöhen Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihr Kursziel von EUR 220 auf EUR 235 je Aktie und stufen die Allianz von "halten" auf "Kauf" hoch. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen