Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

179,52 EUR -0,01% (18.09.2020, 11:46)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

179,30 EUR -0,03% (18.09.2020, 11:34)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (18.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach einer Niederlage vor dem Münchner Landgericht würden dem Versicherer hohe Entschädigungszahlungen an Gastwirtschaften drohen, die während des Lockdowns ihre Lokale hätten schließen müssen. Geklagt hätten die Wirte der Paulaner-Gaststätte am Nockherberg, und die hätten gestern bei einer mündlichen Verhandlung Recht bekommen. Der Kursverlauf der Allianz-Aktie zermürbe auch die Nerven der Anleger.Die Vorsitzende Richterin Susanne Laufenberg habe in der Verhandlung am Donnerstag durchblicken lassen, dass die Betriebsschließungsversicherung der Allianz möglicherweise für die behördlich angeordnete Schließung von Gaststätten im Frühjahr zahlen müsse, auch wenn der Covid-19-Erreger in den entsprechenden Policen nicht explizit genannt sei. "Wir sehen im vorliegenden Fall nichts, was dem Anspruch der Klägerin entgegen steht", so Laufenberg. Die Münchner Wirte würden auf 1,1 Millionen Euro für sechs Wochen Umsatzausfall klagen.In den entsprechenden Verträgen hätten die Münchner zwar eine Liste von Krankheiten und Erregern festgelegt, für die der Versicherungsschutz gelte - andere Erreger wie eben Covid-19 jedoch nicht ausdrücklich ausgeschlossen.Die Niederlage vor dem Münchner Landgericht heiße aber nicht, dass der Versicherer auch aus allen anderen Fällen (allein 71 in München) als Verlierer hervorgehe. Wie das Gericht klargestellt habe, müsse jeder Fall einzeln verhandelt werden.Die Niederlage vor dem Münchner Landgericht passe ins schlechte Bild, das die Allianz-Aktie in den letzten Wochen abgebe. Sollten nicht bald neue Impulse kommen, würden weitere Abgaben drohen.Auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" aber bei seiner positiven Einschätzung, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: