Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (05.09.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz: Neuer Kursrückgang? - ChartanalyseDie Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 219,05 EUR am 16.07. in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Papiere hätten ordentlich Federn lassen müssen und seien bis zum 15.08. auf 193,40 EUR im Verlaufstief abgesunken. In Folge hätten die Aktien wieder angezogen und im Einklang mit der sich erholenden Lage im Gesamtmarkt weiter zulegen können. Die Bullen hätten die Bären bis zum Widerstand bei 202,20 EUR zurücktreiben können, kämen hier aber kaum weiter. Am Mittwoch sei noch ein Ausbruchsversuch nach oben über 202,20 EUR unternommen worden. Das Tageshoch sei bei 203,15 EUR erreicht worden. Dann sei es aber wieder zügig bergab gegangen, es habe sich eine bearishe schwarze Tageskerze mit einem langen oberen Docht gebildet.Ausblick: Die Aktien der Allianz würden sich übergeordnet noch in einem Abwärtstrend befinden. Die wichtige Signalmarke für den weiteren Verlauf befinde sich bei 202,20 EUR.Die Short-Szenarien: Solange kein nachhaltiger Ausbruch der Bullen über den Widerstand bei 202,20 EUR gelinge und diese wichtige Bastion der Bären nicht erobert werden könne, dürfte der Kurs der Allianz-Aktien wieder drehen und gen Süden laufen. Das erste Anlaufziel nach unten wäre dann der 200er-EMA bei 200,30 EUR. Gehe es weiter tiefer, dürfte die Unterstützung um 197,40 EUR angelaufen werden, darunter laute das Anlaufziel auf die Unterstützung bei 195,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: