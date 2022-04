Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,95 EUR +0,14% (07.04.2022, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,50 EUR -0,09% (07.04.2022, 15:14)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (07.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich seit Jahresanfang gut geschlagen und besser performt als der Gesamtmarkt. Jetzt wolle Europas größter Versicherer seine Anteile an der französischen Versicherungsgesellschaft Génération Vie loswerden. Die Chancen für einen schnellen Verkauf stünden gut.Mehrere französische Versicherer hätten ihr Interesse an den Allianz-Anteilen der Versicherungsgesellschaft Génération Vie bekundet. Das habe die französische Zeitung "Les Echos" am Mittwoch berichtet.Demnach möchten sowohl die Versicherer BNP Paribas Cardif und AG2R La Mondiale als auch die Versicherungseinheit der Société Générale sowie die französische Bank Crédit Mutuel Arkéa die Anteile erwerben. Die Allianz halte aktuell rund 53 Prozent an der Génération Vie, der Rest befinde sich in der Hand der Privatbank Oddo BHF.Der Verkauf der Anteile dürfte sich nicht negativ auf die gute Performance der Allianz auswirken. Die Allianz-Aktie bleibt daher auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: