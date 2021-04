Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (20.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach einem starken Zwischensprint von 190 auf 220 Euro sei es zuletzt wieder etwas ruhiger um die Allianz SE geworden. Seit gut drei Wochen pendle der Aktienkurs zwischen 215 und 221 Euro. Nach Einschätzung der Privatbank Berenberg werde der DAX-Titel aber weiter steigen.Analyst Michael Huttner glaube, dass es drei Katalysatoren für einen Kursanstieg in Richtung 250 Euro gebe: Erstens werde ein starkes Betriebsergebnis von 2,9 Mrd. Euro in Q1 der Allianz ermöglichen, ein 2021er-Betriebsergebnis in der oberen Hälfte des Zielbereichs von 11 bis 13 Mrd. Euro zu prognostizieren.Zweitens werde die Allianz laut Huttner ein noch stärkeres Betriebsergebnis von 3,3 Mrd. Euro in Q2 erzielen, was dazu führen sollte, dass der Konzern das Jahresziel auf 12 bis 13 Mrd. Euro eingrenzen werde.Die Allianz ist gut durch die Pandemie gekommen und wird auch gestärkt daraus hervorgehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Huttners Kursziel sei deshalb keine Utopie. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: