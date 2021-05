Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,35 EUR +0,69% (12.05.2021, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

211,60 EUR +0,33% (12.05.2021, 09:20)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Geringere Schäden und gute Geschäfte in allen Bereichen hätten dem Münchner Konzern in den ersten Monaten des Jahres 2021 einen überraschend kräftigen Gewinnsprung beschert. Das operative Ergebnis habe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45% auf gut 3,3 Mrd. Euro zugelegt, wie die Allianz am Mittwoch mitgeteilt habe. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sei dank geringerer Wertminderungen sogar um 83% auf knapp 2,6 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten deutlich geringere Steigerungen erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte habe sich optimistisch gezeigt, im laufenden Jahr wie geplant ein operatives Ergebnis zwischen 11 und 13 Mrd. Euro zu erreichen.Die Q1-Zahlen hätten es erneut bestätigt: Es laufe derzeit einfach rund bei der Allianz. "Der Aktionär" rate daher weiterhin zum Kauf der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,5%). Der Stoppkurs sollte bei 175 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: