Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Im Rahmen eines Milliardendeals übernehme der Schweizer Versicherer Zurich das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von MetLife. Zurich sei in Europa die Nummer 5 der Branche und ein ernst zu nehmender Konkurrent der Allianz. Die Aktie des Münchner Versicherers sei indes wie der DAX an einem wichtigen Widerstand abgeprallt und drohe weiter zu korrigieren.Wie die Zurich am Freitagmorgen mitgeteilt habe, übernehme man das amerikanische Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von MetLife für rund vier Milliarden Dollar. Zurich steuere 2,43 Milliarden und die Farmers Exchanges 1,51 Milliarden Dollar bei. Der Abschluss der Transaktion unterliege der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und werde für das zweite Quartal 2021 erwartet.Laut Zurich werde sich der Zukauf im ersten vollen Geschäftsjahr nach erfolgter Übernahme positiv auf die Gewinne auswirken und einen Return on Investment von zehn Prozent ab 2023 erzielen.In der Allianz-Zentrale in München werde man die Nachricht wahrscheinlich relativ gelassen zur Kenntnis nehmen. Mehr Sorgen dürfte dem Versicherer die Entwicklung in Sachen Corona-Infektionen machen. Die Aussicht, dass es bald einen zweiten harten Lockdown geben könnte, schüre die Angst vor weiteren hohen Belastungen für den Versicherer.Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont besteht aber kein Grund zur Panik, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: